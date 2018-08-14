На Филиппинах мстительный призрак пытался спровоцировать ДТП и попал на видео

Стоит отметить, что водители, с которыми позднее общалась пресса, утверждали, что не смогли толком рассмотреть призрачную фигуру.

Изначально, некоторые из них подумали, что это человек, потому резко останавливались перед ним, благодаря чему на дороге образовалась пробка.

Инцидент был зафиксирован на Филиппинах камерами наблюдения, которые фиксируют движение автомобилей. На ролике же сначала виднеется лишь оживленный поток автомобилей. В определенный момент из ниоткуда появляется призрак мужчины, который переходит дорогу словно сквозь транспортные средства.

Местные жители утверждают, что все видели на дороге мстительного призрака, который чем-то сильно обижен и теперь пытается спровоцировать ДТП. Вероятнее всего, на этой трассе и произошел инцидент, унесший его жизнь, ведь, по словам граждан, призрака здесь видят уже не в первый раз.

Николай Офицеров