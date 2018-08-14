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| | Не знала, кто батя: Девушка подставила своих любовников под суд из-за беременности

Не знала, кто батя: Девушка подставила своих любовников под суд из-за беременности

Сегодня, 12:10

Инцидент произошел в Краснодарском крае. Там еще совсем молодая девушка, которой не исполнилось 18 лет, решила узнать, кто отец ее ребенка.

 

Обернулось все совершенно неожиданным для любовников несовершеннолетней образом. Все три парня теперь находятся под следствием. Девушка, по всей видимости, сама не понимала, что подставляет молодых людей.

На данный момент ей 17 лет и несколько месяцев назад она родила ребенка, но незадача в том, что она не знала, кто отец малыша. Буквально за месяц в прошлом году она успела переспать с тремя молодыми людьми, потому путаницу, кто же из них «настоящий батя», вполне можно объяснить.

Родителям девушки, наверное, не очень понравилось отсутствие отца в семье, потому она пошла в поликлинику, в которой сдала тест на отцовство.

Врачи, узнав, сколько лет новоиспеченой маме, пообещали, что помогут и сразу же позвонили в правоохранительные органы. Учитывая то, что обратившаяся в больницу несовершеннолетняя, то ее ухажерам придется отвечать уже перед уголовным кодексом и судом. Пока что все участники данного любовного «квадрата» ожидают теста на отцовство, полиция тщательно проверяет молодых людей, которые вполне вероятно и не знали, сколько девушке лет.


Николай Офицеров
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