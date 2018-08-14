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| | В отеле Челябинска женщину напоили средством для мытья посуды вместо сока

В отеле Челябинска женщину напоили средством для мытья посуды вместо сока

Сегодня, 12:03

Инцидент произошел в феврале этого года в одном из отелей Челябинска. Женщина попробовала жидкость из графина с надписью: «Яблочный сок» и сразу же почувствовала недомогание. Врачи диагностировали у пострадавшей отравление.

 

Женщина жила в отеле несколько дней. Постояльцам предложили пройти к шведскому столу. Там гражданка увидела разные яства, но она испытывала жажду и решила отведать яблочный сок из кувшина. Она пригубила напиток и почувствовала сильное жжение в желудке. Женщина пожаловалась руководству заведения. К шведскому столу пригласили менеджера и официанта. Каждый из них попробовал жидкость из графина. Управленец заявил, что это не сок, а средство для мытья посуды.

Дама чувствовала дискомфорт и обратилась за помощью в больницу. В клинике пациентке назначили месячный курс лечения. Она попила медицинские препараты, но врачи диагностировали у нее хронический гастрит и прописали жёсткую диету. Ранее у гражданки не было проблем с желудком.

Она написала заявление в суд с целью получить денежную компенсацию за нанесенный ущерб. Служители Фемиды частично признали доводы жалующейся обоснованными и рекомендовали отель выплатить женщине 30 тысяч рублей. Решение суда в силу не вступило.


Домбровский Сергей
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