В отеле Челябинска женщину напоили средством для мытья посуды вместо сока

Инцидент произошел в феврале этого года в одном из отелей Челябинска. Женщина попробовала жидкость из графина с надписью: «Яблочный сок» и сразу же почувствовала недомогание. Врачи диагностировали у пострадавшей отравление.

Женщина жила в отеле несколько дней. Постояльцам предложили пройти к шведскому столу. Там гражданка увидела разные яства, но она испытывала жажду и решила отведать яблочный сок из кувшина. Она пригубила напиток и почувствовала сильное жжение в желудке. Женщина пожаловалась руководству заведения. К шведскому столу пригласили менеджера и официанта. Каждый из них попробовал жидкость из графина. Управленец заявил, что это не сок, а средство для мытья посуды.

Дама чувствовала дискомфорт и обратилась за помощью в больницу. В клинике пациентке назначили месячный курс лечения. Она попила медицинские препараты, но врачи диагностировали у нее хронический гастрит и прописали жёсткую диету. Ранее у гражданки не было проблем с желудком.

Она написала заявление в суд с целью получить денежную компенсацию за нанесенный ущерб. Служители Фемиды частично признали доводы жалующейся обоснованными и рекомендовали отель выплатить женщине 30 тысяч рублей. Решение суда в силу не вступило.

Домбровский Сергей