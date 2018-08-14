В Калининградской области мужчина жестоко избил двух мальчиков

Инцидент произошел на детской площадке в Васильково. 41-летнего жителя поселка задержали непосредственно на месте происшествия.

Представители пресс-службы УМВД России по Калининградской области сообщили о том, что нарушитель на данный момент находится в отделении полиции и в его отношении уже проводится проверка.

Мама одного из ребят пообщалось с прессой и рассказала о том, что мужчина избил 12-летнего местного мальчика, а также 13-летнего подростка, прибывшего к бабушке из Японии.

Помимо этого, дебошир разбил лобовое стекло припаркованной машины, а также серьезно повредил мотоцикл прохожего, который пытался заступиться за детей.

На появившихся в сети роликах можно увидеть, что мужчина бьет одного из детей кулаком, а следом несколько раз пинает ногой. У одного из подростков врачи констатировали многочисленные ушибы, а у другого – выбит зуб и сломан нос.

Николай Офицеров