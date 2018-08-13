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| | В Ростове на пешеходном переходе автоледи сбила женщину

В Ростове на пешеходном переходе автоледи сбила женщину

Сегодня, 20:14

Ситуация была настолько критическая, что пришлось на помощь вызывать сотрудников экстренной помощи.

 

Инцидент зафиксирован 12 августа, в воскресенье. В ходе происшествия женщину, переходившую по зебре, доставили в стационар. 39-летняя пострадавшая была сбита автомобилем на улице Ленина. ЧП произошло около 18:00.

В автоинспекции Ростова сообщают, что 32-летняя владелица Opel наехала на пешехода, который передвигался по пешеходному переходу. На данный момент правоохранительные органы пытаются выяснить достоверные факты по данному происшествию.

Отметим, что в этот же день на проспекте Буденновском сбили еще одну женщину. Пострадавшая переходили дорогу в неположенном месте, за что серьезно поплатилась. Изначально женщина средних лет лежала и совсем не шевелилась, но как только прибыли сотрудники экстренной медицинской помощи, он резко зашевелила ногами.


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