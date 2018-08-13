Под Ростовом пляж залило мазутом

Горожане увидели песок черного цвета, который вонял бензином.

Инцидент зафиксировали в хуторе Алитуб Аксайского района. Люди были просто в ужасе от увиденного. На месте происшествия виднелось огромное черное песчаное поле с запахом бензина. Одно из грузовых кораблей просто-напросто выбросило с Дон мазут.

Эксперты из азовского научного-исследовательского университета сообщают, что в длину было залито около 500 метров пляжа, в ширину порядка 3-4 метров. К счастью, гибели рыбы специалисты не зафиксировали. Эксперты взяли пробы воды и песка, чтобы детально изучить их.

А последствия пришлось устранять с помощью тяжелой техники. Сейчас за пляжем тщательно следят. Известно, что разлив нефтепродуктов в окружающую среду карается законом. Злоумышленник может быть обвинен по статье 8.2. КоАП РФ.