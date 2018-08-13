Опасные сексуальные игры: Москвич выстрелил девушке в грудь во время интимной близости

Пострадавшую 22-летнюю девушку отправили в реанимацию. Она находится в тяжелом состоянии, врачи пытаются спасти ей жизнь. Информацию о случившемся распространяют столичные СМИ.

Девушка и ее 32-летний любовник достигли прекрасного взаимопонимания. Об этом свидетельствовал частый смех из их спальни. Молодые люди практически никогда не ругались, зато постоянно веселились. Несчастный случай произошел в прошедшие выходные. Влюбленные уединились в собственной квартире по улице Беловежская в Москве. Они купили спиртное и после его распития занялись опасными сексуальными играми. Мужчина взял в руки пистолет и первый раз выстрелил в пол, но тот оказался холостым. Тогда в шутку он повторил свою попытку, но уже целясь в грудь любовницы. Раздался выстрел, но не холостой, а настоящий.

На груди девушки появилось большое кровавое пятно. Мужчина испугался и в чем мать родила побежал к соседям. Они вызвали полицию и скорую. Стражи порядка начали выяснять обстоятельства происшествия. Молодой человек выстрелил в грудь дамы во время интимной близости ради забавы. Шутка закончилась настоящей трагедией. Пострадавшая находится в очень тяжелом состоянии. Медики не могут точно сказать, выживет она или нет. Врачи советуют не экспериментировать с оружием в постели.

Домбровский Сергей