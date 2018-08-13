В Подмосковье фельдшер скорой помощи прострелил ногу мужчине, к которому приехал на вызов

Ситуация произошла после того, как пациент начал дебоширить и попытался навредить работникам больницы, прибывших оказывать помощь.

Началось все после того, как местные жители, увидев мужчину на улице без сознания сразу же вызвали ему бригаду скорой помощи.

Врачи, прибывшие на место, сделали все необходимое для того, что растормошить мужчину, но сами не поняли, что совершили ошибку, ведь как говорится в народе, «не буди отдыхающего – быть беде».

Он проснулся и тут же начал материть работников скорой помощи. На словах разборка не закончилась, и дебошир решил перейти к делу – поднял камень и замахнулся в фельдшера. Тот среагировал достаточно быстро, достал травматический пистолет, сделал предупредительный выстрел, но дебошира это не остановило. После этого фельдшер выстрелил ему в ногу.

Врачи после этого наконец смогли оказать пострадавшему помощь, после чего отвезли его в больницу, где на данный момент оказывают всю необходимую помощь. Сам фельдшер-стрелок комментариев прессе не дал, однако, по всей видимости, действительно действовал из соображений самообороны.

Николай Офицеров