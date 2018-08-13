Президент Таджикистана взял ситуацию с пропавшими альпинистами под личный контроль

По последним данным, все, кто находился на борту вертолета Ми-8, совершившего накануне жесткую посадку в горах республики, оказались живы. Спасательная операция продолжается.

В воскресенье, 12 августа, вертолет Ми-8 по пути в базовый лагерь на леднике Фортамбек совершил жесткую вынужденную посадку в горах Таджикистана на высоте 4200 метров. На борту авиалайнера находились 13 пассажиров и три члена экипажа. В их числе были несколько россиян, белорус и испанец. Горновосходители собирались покорить вершину Исмаил-Самани (бывший Пик Коммунизма), которая находится на высоте 7495 метров. После посадки связь с альпинистами и членами экипажа прервалась. На место инцидента сразу же после этого вылетела спасательная группа с медиками из трех вертолетов. По последним данным, спасателям удалось связаться с экипажем, все, кто был на борту, оказались живы.

Президент Таджикистна Эмомали Рахмон взял ситуацию с пропавшими альпинистами под личный контроль.

Виктория Озерова