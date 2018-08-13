На Тайване крупный пожар в больнице унес жизни 9 человек

Десять госпитализированных человек находятся в критическом состоянии

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Крупный пожар произошел вчера ночью на Тайване в одной из больниц Синьбэя. Инцидент унес жизни 9 человек. О случившемся сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

В агентстве отмечают, что возгорание началось на седьмом этаже клиники в ночь на понедельник. Прибывшим на место инцидента пожарным удалось эвакуировать 31 пациента. 16 человек нашли без сознания. Пострадавших экстренно госпитализировали. Сообщается, что состояние 10 из них медики оценивают как критическое, остальные шестеро находятся в стабильном состоянии.

В ликвидации пожара в больнице были задействованы 243 спасателя. Почти 80 единиц техники привлекли к тушению возгорания. О причинах пожара пока не сообщается. На месте произошедшего работают эксперты и сотрудники полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.

Мирослава Донцова