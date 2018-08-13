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| | В спортивном лагере Дагестана отравился 61 ребенок и четверо взрослых

В спортивном лагере Дагестана отравился 61 ребенок и четверо взрослых

Сегодня, 11:23

В спортивном лагере Дагестана отравились 65 человек. Из них 61 ребенок, один охранник и два воспитателя. Информацию о случившемся распространяют местные СМИ.

 

Четверо взрослых и дети почувствовали недомогание. У них появилась тошнота, головокружение и рвота. Пострадавшие обратились за помощью в больницу. После проверок пришлось госпитализировать порядка 50 человек. Врачи диагностировали у них острое кишечное заболевание. Оно появилось из-за инфекции и сопровождается диареей, обезвоживанием. Страдают этим недугом в течение всего года, но чаще всего его можно получить в осенне-летний период. Однажды перенеся такое заболевание человек становится склонным к регулярным приобретениям инфекции.

Детей отправили в центральную Шамильскую районную клинику. 13 из них находятся на амбулаторном лечении. Из Махачкалы в больницу приедут ведущие медики для установления причины массового отравления. На момент случившегося в спортивном лагере отдыхали 90 детей.


Домбровский Сергей
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