В Подмосковье отец случайно застрелил сына из пневматического оружия

История, как отметили в российской прессе, не только трагическая, но и поучительная.

Виновник произошедшего по имени Михаил вместе с семьей отправился на отдых в своем загородном доме и решил там пострелять из пневматического оружия. В результате он выставил перед собой мишень, но совершенно забыл о безопасности.

В результате 10-летний сын горе-отца внезапно выбежал из дома, а пуля попала ему непосредственно в солнечное сплетение. Мальчика практически сразу повезли в больницу, где врачи делали все возможное, но спасти его так и не смогли. На главу семейства уже заведено уголовное дело, ведется расследование.

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что со слов виновника, сына он застрелил случайно. На месте, в Подмосковье, также работает оперативная группа, которая выясняет все подробности произошедшего инцидента, ведется опрос очевидцев.

Николай Офицеров