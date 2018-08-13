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| | В Подмосковье отец случайно застрелил сына из пневматического оружия

В Подмосковье отец случайно застрелил сына из пневматического оружия

Сегодня, 10:54

История, как отметили в российской прессе, не только трагическая, но и поучительная.

 

Виновник произошедшего по имени Михаил вместе с семьей отправился на отдых в своем загородном доме и решил там пострелять из пневматического оружия. В результате он выставил перед собой мишень, но совершенно забыл о безопасности.

В результате 10-летний сын горе-отца внезапно выбежал из дома, а пуля попала ему непосредственно в солнечное сплетение. Мальчика практически сразу повезли в больницу, где врачи делали все возможное, но спасти его так и не смогли. На главу семейства уже заведено уголовное дело, ведется расследование.

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что со слов виновника, сына он застрелил случайно. На месте, в Подмосковье, также работает оперативная группа, которая выясняет все подробности произошедшего инцидента, ведется опрос очевидцев.


Николай Офицеров
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