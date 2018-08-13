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| | Авиация МЧС вновь приступила к тушению разбушевавшегося пожара в Ялте

Авиация МЧС вновь приступила к тушению разбушевавшегося пожара в Ялте

Сегодня, 09:04

В понедельник утром работу по ликвидации крупного природного пожара, что зафиксирован в горах, неподалеку от курорта Ялта, что на юге Крыма. Информацию подтвердил официальный представитель МЧС по региону.

 

К ликвидации возгорания привлечены Ил-76 и три вертолета. Все они вновь приступили к тушению разбушевавшегося в Ялте пожара.

«Уже продолжена работа, связанная с полной ликвидацией пожара. С утра к месту вылетел первый борт – Ил-76 снова приступил к тушению, следом в 7 утра по московскому времени стартовали также три вертолета», - отметил официальный представитель агентства.

По его словам, площадь пожара не нарастает, а погода никаким образом не мешает ликвидации возгорания.

«Погода пока нормальная, но дождей, согласно прогнозу, мы не ожидаем», - добавили в пресс-службе ГУ МЧС, добавив также, что в регионе по-прежнему сохраняется достаточно высокая пожароопасность.

Информация о возгорании, что было зафиксировано в горах между Ялтинским и Крымскими заповедниками поступило еще в минувшую субботу в районе 16:30. Очаг был зафиксирован в урочище Уч-Кош, что неподалеку от центра Ялты.

В воскресенье пожар был локализирован на площади свыше 26 гектар. На данный момент ведется операция по скорейшей и окончательной ликвидации огня. Сотрудники МЧС уверяют, что они вскоре смогут достигнуть этой цели.


Николай Офицеров
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