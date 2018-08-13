Спасатели отправились к месту жесткой посадки Ми-8 с альпинистами в Таджикистане

Воздушная машина в данный момент может находиться в районе пика Исмоили Сомони, на ее борту находятся несколько граждан России.

Три вертолета МЧС Таджикистана вылетели с рассветом к вероятному пункту жесткой посадки Ми-8, который перевозил 13 альпинистов, включая инструкторов из Москвы, Воронежа и Минска, все они входят в Федерацию альпинизма РФ, с ними до сих пор нет связи.

Согласно предварительной информации, на борту вертолета могут быть пострадавшие, об их состоянии пока ничего не известно. Спасательную операцию проводят МВД, ГНКБ, Минобороны, Минздрав и КЧС Таджикистана.

Ранее сообщалось, что в Бразилии потерпел крушение вертолет, перевозивший главу штата Эсприту-Санту Паулу Хартунг. Совершая посадку, машину влетела в футбольное поле, политик при этом не пострадал. Схожий эпизод зафиксирован в Южной Корее, где рухнул на землю военный вертолет. В результате происшествия пять человек погибли, один пострадал.

Никита Готский