Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Мнения

Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

«Ну хоть трусы по размеру»: Поклонники раскритиковали Волочкову за старое фото «В музей в бюстгальтере?»: Полуголую Ольгу Серябкину попросили одеваться в общественных местах Руби Роуз удалила аккаунт после бурных споров о Бэтвумен Журналистка Ксения Собчак опозорилась из-за ошибок в правописании Голые и в масле: Папарацци сфотографировали Рики Мартина с мужем на яхте «Люби меня»: Киркоров и Бузова устроили развратные танцы под «Ибицу» Россия в 2077: Художники показали свои арты В Африке бегемоты убили 2 человека за неделю Делай, как Бузова! Рустам Солнцев учит Ани Лорак, как пиариться на измене мужа Математика помогла определить автора известного хита The Beatles Учёные выяснили, что депрессия детей заразна для родителей За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер
| | Спасатели отправились к месту жесткой посадки Ми-8 с альпинистами в Таджикистане

Спасатели отправились к месту жесткой посадки Ми-8 с альпинистами в Таджикистане

Сегодня, 09:07

Воздушная машина в данный момент может находиться в районе пика Исмоили Сомони, на ее борту находятся несколько граждан России.

 

Три вертолета МЧС Таджикистана вылетели с рассветом к вероятному пункту жесткой посадки Ми-8, который перевозил 13 альпинистов, включая инструкторов из Москвы, Воронежа и Минска, все они входят в Федерацию альпинизма РФ, с ними до сих пор нет связи.

Согласно предварительной информации, на борту вертолета могут быть пострадавшие, об их состоянии пока ничего не известно. Спасательную операцию проводят МВД, ГНКБ, Минобороны, Минздрав и КЧС Таджикистана.

Ранее сообщалось, что в Бразилии потерпел крушение вертолет, перевозивший главу штата Эсприту-Санту Паулу Хартунг. Совершая посадку, машину влетела в футбольное поле, политик при этом не пострадал. Схожий эпизод зафиксирован в Южной Корее, где рухнул на землю военный вертолет. В результате происшествия пять человек погибли, один пострадал.


Никита Готский
Новости по теме
В Ставрополье потерпел крушение вертолет
В Ставрополье потерпел крушение вертолет

В результате аварии небольшого вертолета в Ставропольском крае пострадал один человек. Информацией об этом поделился источник в экстренных службах…

Один человек погиб при падении вертолета в океан у Рио-де-Жанейро
Один человек погиб при падении вертолета в океан у Рио-де-Жанейро

 Возле побережья Рио-де-Жанейро рухнул в океан вертолет, перевозивший людей на своем борту. В результате аварии один человек погиб.

Вертолет с президентом Таджикистана «исчез» в горах при странных обстоятельствах
Вертолет с президентом Таджикистана «исчез» в горах при странных обстоятельствах

Вертолет, который должен был доставить президента Таджикистана в Пенджикент «потерялся» в горном районе. Три часа воздушное судно с Эмомали Рахмоном на борту…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости