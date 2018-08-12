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| | Третий вертолет МЧС вылетел в Крым из Ростова для тушения возгорания

Третий вертолет МЧС вылетел в Крым из Ростова для тушения возгорания

Сегодня, 22:14

Новую машину задействуют для ликвидации огня в урочище Уч-Кош. На месте работают также добровольцы из местных жителей.

 

Третий спасательный вертолет МИ-8 МЧС РФ отправился из Ростова в Крым для тушения пожара. По данным ведомства, под Ялтой работают два пожарных вертолета, шесть десятков единиц специального оборудования и сотни человек. Работу в значительной мере ухудшает сильный ветер, влияющий на распространение возгорания в Крыму, охватившее уже 19 гектаров земли. В целях безопасности сотрудники местных правоохранительных органов ограничили проезд транспортных средств в районе пожара.

Ранее на острове Эвбея (Греция) возник сильный лесной пожар и стал продвигаться по местности, покрытой соснами, возле поселка Кондодеспоти. Спасатели эвакуировали два поселения, пламя пытаются потушить 200 человек с помощью спецтехники, включая самолеты и вертолеты.


Никита Готский
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