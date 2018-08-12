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| | В Крыму сняли на видео пожар в лесу-заповеднике около Ялты

В Крыму сняли на видео пожар в лесу-заповеднике около Ялты

Сегодня, 21:54

Очагом возгорания стало урочище Уч-Кош. Сейчас там работают пожарные на вертолётах и самолётах

 

Пресс-представители регионального МЧС сообщили, что пламя удалось локализовать на участке в 26 гектаров. Борьба с огнем продолжается до сих пор, в ней задействованы 489 сотрудников, три вертолета Ми-8, самолет Ил-76 МЧС, а скоро к месту природного пожара прибудет самолет-амфибия Бе-200, который уже вылетел. К данному моменту на горящий лес сброшено триста тонн воды.

Стихия бушует уже больше суток. На момент приезд первых огнеборцев, под огнем находились две с половиной тысячи квадратных метров. Тушение пожара осложнено тем, что очаг находится в труднодоступном горном районе, на склоне примерно 45-48 градусов. Кроме того, устоялась ветреная погода. Происходящее в Крыму бедствие уже сняли на видео, кадры выложили в Сеть.

Сообщается, что дороги под Ялтой перекрыты. Со стороны города дорога заблокирована со стороны водопада Учан-Су. Со стороны Бахчисарая проезд перекрыт от села соколиное. Единственный открытый путь – дорога Ялта-Симферополь, которая связывает южную часть Крыма с аэропортом. Как раз в это время в другом регионе России идут ливни. Джожди в Дагестане разрушают дороги, сходят сели.

Спасатели уверяют, что огонь хоть и распространяется быстро, но безопасности людей не угрожает, поскольку проходит в стороне от населенных пунктов. Сейчас в Крыму жаркая температура +30°С. Перед тем, как началось возгорание, МЧС предупреждало жителей полуострова. Точна причина пожара пока не установлена, но эксперты склоняются к природным причинам, хоть человеческий фактор также до конца не исключают.


Дарья Светозарова
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