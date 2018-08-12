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| | Возле Ялты горит лесной заповедник площадью 19 гектаров

Возле Ялты горит лесной заповедник площадью 19 гектаров

Сегодня, 18:38

Заповедная зона горит третьи сутки, сильный ветер помешал потушить возгорание сразу.

 

Возле Ялты горит лес площадью 19 гектаров на границах Крымского горно-лесного и Ялтинского заповедников. В МЧС по региону сообщают о продолжении ликвидации возгорания, увеличивается группа спасателей и специальных средств. К месту ЧП выехала очередная аэромобильная группировка из 100 сотрудников ведомства и 12 единиц оборудования высокой проходимости. Огонь захватил территорию скалистой местности, куда техника обычно не в состоянии добраться. Спасатели трудятся по фронту очага, где большая жара и много дыма. Облегчают работу вертолеты Ми-8, сбрасывающие воду на пламя.

Ранее удалось потушить два пожара в Ловозерском районе Мурманской области. Один из них начался в трех десятках километров возле села Красноущелье, другой в 15 километрах от Ловозера. Общая площадь возгорания составила более 540 гектаров.


Никита Готский
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