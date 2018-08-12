Бывший военнослужащий российской армии умер в 51-летнем возрасте в Волгограде от тромбоэмболии легочной артерии.

Завтра состоится прощание с директором музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексеем Васиным. Провести в последний путь общественного деятеля можно будет в музее в 9:00. В тот же день пройдут его похороны.

Алексей Васин умер 11 августа. До своего очередного дня рождения он не дожил месяц, в сентябре ему бы исполнилось 52 года. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнование родственникам и близким усопшего.

Васин с 2010 года занимал пост директора одного из самых известных музеев в России. Он постоянно обсуждал его проблемы, не пытаясь уходить от них и не решать. В своей деятельности он собирался возлагать почести павшим солдатам и достойно провожать их в последний путь. Критиковал и намеревался модернизировать канаты в фигуре Родины-матери и бассейны у музея, пытаясь прилагать как для этого, так и для других проблем все усилия и возможности.

Никита Готский