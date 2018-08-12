Задержали, а вопросов нет: Претензии к экипажу российского судна «Механик Погодин» у СБУ отсутствуют

Данный экипаж был задержан в порту украинского Херсона. Сегодня об этом рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей страничке в Facebook.

Она отметила, что у СБУ претензий к судну «Механик Погодин» не имеют. Относится это и к морякам, которые являются гражданами России. Они спокойно прошли пограничный контроль и могут беспрепятственно перемещаться по территории Украины. К ним не применялись ни санкции, ни какие-либо ограничения. Тем не менее, отметила Денисова, судно экипаж не покидает.

Также омбудсмен заявила, что по ее данным «Механик Погодин» является собственностью компании ВЭБ «Лизинг», находящейся в санкционном списке Украины. Вопрос относительно его ареста планируют поднять уже в грядущий понедельник, 13 августа.

Власти Украины пока не выдвигали против экипажа, заблокированного в Херсоне российского танкера «Механик Погодин», каких-либо административных или уголовных обвинений. Данную информацию подтверждает также российская коллега Людмилой Денисовой уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Российский танкер «Механик Погодин» заблокирован в украинском порту Херсон, поскольку его владелец подпадает под санкции против России. По заявлению Службы безопасности Украины (СБУ), в ближайшее время будет может быть принято решение об аресте судна.

Это далеко не первый подобный инцидент с российскими кораблями на Украине. В марте текущего года в Азовском море был задержан рыболовецкий сейнер «Норд», вышедший из Крыма.

Николай Офицеров