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| | В Тюмени после массового ДТП с пьяным водителем на объездной парализовало движение

В Тюмени после массового ДТП с пьяным водителем на объездной парализовало движение

Сегодня, 12:04

Массовое ДТП в Тюмени практически полностью парализовало движение транспорта на развязке «Федюнинского – Пермякова». Об этом сообщают свидетели происшествия.

В пресс-службе УГИБДД МВД РФ по Тюменской области рассказали, что вечером 11 августа столкнулись «Жигули» и BMW. Предположительно причиной ДТП стало то, что водитель автомобиля ВАЗ 2107 не выдержал до ехавшей впереди иномарки безопасную дистанцию.

После этого аварию не удалось объехать автомобилисту на Nissan: сначала он врезался в машину марки Suzuki, а потом его отбросило на BMW. Предварительно установлено, что мужчина, управлявший Nissan, был нетрезв. В результате столкновения он получил ссадины, остальные участники аварии не пострадали.

На место происшествия выезжали одна машина и два сотрудника МЧС. Из-за массового ДТП автомобили встали в пробке, рассказали очевидцы в соцсетях.


Яна Васильева
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