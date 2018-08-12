В Тюмени после массового ДТП с пьяным водителем на объездной парализовало движение

Массовое ДТП в Тюмени практически полностью парализовало движение транспорта на развязке «Федюнинского – Пермякова». Об этом сообщают свидетели происшествия.

В пресс-службе УГИБДД МВД РФ по Тюменской области рассказали, что вечером 11 августа столкнулись «Жигули» и BMW. Предположительно причиной ДТП стало то, что водитель автомобиля ВАЗ 2107 не выдержал до ехавшей впереди иномарки безопасную дистанцию.

После этого аварию не удалось объехать автомобилисту на Nissan: сначала он врезался в машину марки Suzuki, а потом его отбросило на BMW. Предварительно установлено, что мужчина, управлявший Nissan, был нетрезв. В результате столкновения он получил ссадины, остальные участники аварии не пострадали.

На место происшествия выезжали одна машина и два сотрудника МЧС. Из-за массового ДТП автомобили встали в пробке, рассказали очевидцы в соцсетях.

Яна Васильева