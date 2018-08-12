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| | Американка пыталась сбежать с места ДТП, раздевшись догола

Американка пыталась сбежать с места ДТП, раздевшись догола

Сегодня, 09:50

Нарушительница ПДД полностью обнажилась, но это не помогло ей скрыться от дорожной полиции.

В штате Флорида, США, молодая автомобилистка устроила ДТП и попыталась скрыться с места аварии весьма необычным способом. 23-летняя Келли Дахлин Рени ехала на своем Toyota Prius по одной из скоростных трасс и выехала на встречку.

Девушка двигалась по встречной полосе движения мимо потока автомобилей, из-за чего полицейские начали её преследовать. Молодая автомобилистка не реагировала на сирены и сигналы дорожной полиции и продолжала движения, нарушая ПДД.

В итоге автомобиль нарушительницы съехал с дороги и врезался в дерево, а сама Келли начала убегать от полицейских. Девушка прыгнула в Индиан-Ривер, находившись в воде сняла с себя всю одежду и уплыла. Полицейские быстро догнали голую нарушительницу на лодке.

По какой причине девушка сняла одежду, остается загадкой. Когда её задержали, она толкнула одного из офицеров и попыталась ударить по голове другого.

Келли предъявили обвинение в побеге с места ДТП, безрассудном вождении, сопротивлении аресту с применением насилия и сопротивлении аресту без насилия. В результате девушка оказалась в тюрьме округа Бревард под залогом в 16 000 долларов.


Юлия Романова
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