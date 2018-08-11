«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

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| | В результате падения макета По-2 в Красноярском крае пострадали два человека

В результате падения макета По-2 в Красноярском крае пострадали два человека

Сегодня, 21:40

На землю рухнул По-2, перевозивший на своем борту двух человек. Устройство вылетело с площадки Нижняя Гутара.

Во время полета в связи с технической поломкой летчик самодельного летающего макета самолета По-2 принял решение посадить его на землю. Согласно последней информации, в итоге жесткой посадки пострадали два человека. В Росавиации заявили, что в небе порыв ветра снес самолет, тот упал на землю и повредил фюзелаж. Пилот в итоге повредил ногу, а пассажир грудную клетку, они находятся в больнице. Пилот сам и создал летательное устройство. Сотрудники правоохранительных органов Красноярского края выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее при крушении вертолета в Японии погибли девять человек. Трагедия произошла в горе к северу от Токио. Вертолет являлся собственностью Минобороны страны, на борту находились спасатели и представители службы полетного обслуживания. Причиной аварии могут быть плохие погодные условия.


Никита Готский
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