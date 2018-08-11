В Харькове пострадали люди в результате взрыва в доме

Все обстоятельства произошедшего случая устанавливаются. СМИ сообщают о пяти потерпевших.

В результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Харькове получили ожоги пять жильцов. После этого там возник пожар, воспламенились 35 квадратных метров помещения. Все остальные детали, касающиеся инцидента, будут известны позже.

До этого сообщалось о взрыве дома в Кривом Роге в вечернее время на улице Чаривной на восьмом этаже «многоэтажки». В результате пострадали три человека, среди них один ребенок. Разрушены две квартиры, повреждены пять. Спасатели эвакуировали 40 жильцов, нескольких переселили в социальный центр. Угрозы обрушения дома нет, причины взрыва выясняются.

Ранее в Бишкеке попытались взорвать российского предпринимателя. Мужчина находился в доме, где произошел хлопок. В этом же самом месте на его жизнь посягали несколько месяцев назад. Дело расследует местная милиция.

Никита Готский