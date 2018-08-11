Голый мужчина неспешно разгуливал по центру Ростова

Жители Ростова были вогнаны в краску крайне обаятельным мужчиной. Инцидент зафиксировали 11 августа, утром. Мужчина расхаживал с приспущенными штанами, специально демонстрируя свои прелести прохожим. Обнаженный был зафиксирован на проспекте Шолохова.

Люди, которые видели эксгибициониста, отмечают, что скорей всего ростовчанин был под наркотиками или же знатно перебрал спиртного, так как вел он себя крайне неадекватно.

Некоторые пользователей Сети начали шутить. Один из комментаторов считает, что мужчина просто решил позагорать на солнце.

Напомним, что накануне мужчина устроил фотоссесию голому ростовчанину. Съемка производилась в трансформаторной будке. Кадры не на шутку рассмешили жителей Ростова-на-Дону.