В Сети разоблачили цыганский обман на Урале

Продавец из Кургана рассказал, как две мошенницы обманули его на 2000 рублей.

Сегодня в Сети разоблачили цыганский обман в городе Курган, расположенном на Урале. Местный житель, работающий в сфере торговли, из-за мошеннической схемы двух злоумышленниц потерял 2000 рублей за несколько минут. Все началось с того, что в магазин зашла светлокожая женщина в солнцезащитных очках с сильным запахом сигарет и попросила продать ей арахисовую пасту. Когда продавец подал ей пасту, та протянула пятитысячную купюру, с которой получила сдачу 4740 рублей.

Но после этого посетительница попросила продать ей еще десять таких же арахисовых паст. Пока женщина выбирала вид пасты зашла еще одна покупательница – темнокожая, сильно напоминающая цыганку, но хорошо одетая. Новопришедшая начала забрасывать продавца вопросами, в то время как первая светлокожая женщина от пасты отказалась, и продавец вернул ей 5000 рублей, а та всучила мужчине в руки не 4740 рублей, а намного меньше. После чего мошенницы одна за другой ушли из магазина.