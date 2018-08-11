В Подмосковье трагически погиб парашютист

По предварительной информации, во время выполнения свупа спортсмен ошибся при определении высоты разворота. В итоге маневр он выполнил близко к земле.

Совершив неудачное действие, парашютист погиб, влетев в корпус аэродрома в Подмосковье. В небе он попытался исправить ошибку и провел резкий разворот в обратную сторону, но это не спасло ему жизнь. Полиция устанавливает обстоятельства трагического происшествия.

В начале лета погиб, прыгнув с парашютом, руководитель одной из омских фирм. Порывы ветра спутали стропы и парашют не раскрылся. Мужчина получил переломы конечностей и таза, а также травматический шок. Медикам спасти его жизнь не удалось.

Ранее под Киевом погиб парашютист. В день прыжков он совершил несколько ошибок в связи со своей неопытностью, но инструктор его не остановил и дал разрешение на дальнейшие соревнования.

Никита Готский