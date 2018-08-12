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| | Полицейские спасли жителя Германии от докучающего бельчонка

Полицейские спасли жителя Германии от докучающего бельчонка

Сегодня, 04:30

Житель Германии пожаловался стражам порядка на преследующего его животное. Инцидент зафиксирован в городе Карлсруэ. Этим докучающим представителем дикой природы стала белка. Информацию сообщили в издании The Telegraph.

Мужчина был крайне напуган, поэтому ему пришлось вызвать на помощь правоохранительные органы. Когда наряд прибыл на место происшествия, то миленький грызун уснул, скорее всего, тяжело далась ему погоня.

Полицейские отметили, что маленький бельчонок, вероятнее всего, искал себе новое место для проживания. Они также добавили, что зачастую белки, потерявшие матерей, когда обнаруживают какой-либо объект, полностью фокусируются именно на нем. В отделении белку решили оставить в качестве талисмана и назвали Карл-Фридрихом

Напомним, ранее в США белки заготовили себе на зиму под капотом авто около 23 кг шишек.


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