В Новосибирске эвакуировали ТЦ «Сан-Сити» из-за пыли

Посетители торгового помещения услышали объявление по громкой связи и вышли на улицу, где в это время шел ливень.

Как оказалось, всему виной ремонтные работы, проводимые на одном из этажей ТЦ «Сан-Сити» Новосибирска, и попадание пыли в дымовые датчики. Сработал механизм противопожарной защиты, поэтому пришлось провести эвакуацию посетителей из торгового зала. В это же время прошла эвакуация людей из ТЦ «Большая Медведица» и гипермаркета METRO.

Вчера в Саратове состоялась эвакуация ТЦ «Мой Новый». Свидетели заявили, что клиентов выводили из помещения по плановой тревоге в связи с задымлением.

Никита Готский