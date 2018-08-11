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| | В Новосибирске эвакуировали ТЦ «Сан-Сити» из-за пыли

В Новосибирске эвакуировали ТЦ «Сан-Сити» из-за пыли

Сегодня, 15:20

Посетители торгового помещения услышали объявление по громкой связи и вышли на улицу, где в это время шел ливень.

 

Как оказалось, всему виной ремонтные работы, проводимые на одном из этажей ТЦ «Сан-Сити» Новосибирска, и попадание пыли в дымовые датчики. Сработал механизм противопожарной защиты, поэтому пришлось провести эвакуацию посетителей из торгового зала. В это же время прошла эвакуация людей из ТЦ «Большая Медведица» и гипермаркета METRO.

Вчера в Саратове состоялась эвакуация ТЦ «Мой Новый». Свидетели заявили, что клиентов выводили из помещения по плановой тревоге в связи с задымлением.


Никита Готский
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