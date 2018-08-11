Видео погони истребителей за угнанным самолетом в США появилось в Сети

Кадры происшествия опубликовала в интернете журналистка Жанелль Ванг. После падения лайнера произошел сильный пожар.

По словам представителей авиаперевозчика Alaska Airlines, которым принадлежал угнанный самолет в Сиэтле, его похитил работник компании-конкурента. Воздушная машина разбилась возле Сиэтла после «несанкционированного взлета». В салоне никого не было, за штурвалом сидел 29-летний парень с неадекватной психикой, как о нем отозвались в Alaska Airlines. В американских правоохранительных органах не связали инцидент с актом терроризма.

Похитив самолет, мужчина несколько минут совершал опасные маневры в небе. Его преследовали истребители F-15, которые зафиксировали падение, на место происшествия пилоты вызвали спасателей. Аэропорт, из которого угнали лайнер, на время прервал работу, но вскоре возобновил ее.

Ранее в США молодой человек угнал самолет, чтобы не опоздать на выступление рэп-артистов. Он проник на аэродром и сумел оказаться в кабине пилота, где его задержали полицейские.

Никита Готский