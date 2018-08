Видео погони истребителей за угнанным самолетом в США появилось в Сети

Кадры происшествия опубликовала в интернете журналистка Жанелль Ванг. После падения лайнера произошел сильный пожар.

По словам представителей авиаперевозчика Alaska Airlines, которым принадлежал угнанный самолет в Сиэтле, его похитил работник компании-конкурента. Воздушная машина разбилась возле Сиэтла после «несанкционированного взлета». В салоне никого не было, за штурвалом сидел 29-летний парень с неадекватной психикой, как о нем отозвались в Alaska Airlines. В американских правоохранительных органах не связали инцидент с актом терроризма.

#BREAKING #SeaTac airline employee steals Horizon passenger plane and then crashes on island in #PugetSound . No passengers believed to be onboard. https://t.co/Bseqx6tIoe @nbcbayarea #AlaskaAir pic.twitter.com/q1zE5A6Mem