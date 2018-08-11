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| | В Индонезии пропал самолет с девятью пассажирами на борту

В Индонезии пропал самолет с девятью пассажирами на борту

Сегодня, 14:24

Лайнер Dimonim Air перестал выходить на связь с диспетчером когда летел над провинцией Папуа.

Жители поселка Окатем говорят, что слышали громкий рев самолета, а потом громкий взрыв. К месту вероятной трагедии отправились спасатели, дорога может занять около трех часов.

Самолет пропал сегодня во время полета в горной части восточной Индонезии, на его борту находились девять человек, включая маленьких детей. Страна имеет негативную репутацию в сфере авиационной безопасности и уже пережила за несколько последних лет ряд смертельных аварий. Вышеупомянутый район Папуа является труднодоступным районом.

До этого в США над Аляской разбился самолет с четырьмя туристами. Трагедия произошла возле гор Денали, все погибшие являются польскими гражданами.


Никита Готский
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