В Индонезии пропал самолет с девятью пассажирами на борту

Лайнер Dimonim Air перестал выходить на связь с диспетчером когда летел над провинцией Папуа.

Жители поселка Окатем говорят, что слышали громкий рев самолета, а потом громкий взрыв. К месту вероятной трагедии отправились спасатели, дорога может занять около трех часов.

Самолет пропал сегодня во время полета в горной части восточной Индонезии, на его борту находились девять человек, включая маленьких детей. Страна имеет негативную репутацию в сфере авиационной безопасности и уже пережила за несколько последних лет ряд смертельных аварий. Вышеупомянутый район Папуа является труднодоступным районом.

До этого в США над Аляской разбился самолет с четырьмя туристами. Трагедия произошла возле гор Денали, все погибшие являются польскими гражданами.

Никита Готский