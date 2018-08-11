Статую святого XII века изуродовали синей кошачьей мордой

Правоохранительные органы Испании ищут фаната группы Kiss, нарисовавшего мордашку кошки на мраморной статуе святого в соборе Сантьяго-де-Компостела XII века. Полиция обратилась за помощью в Twitter.

Сообщается, что в понедельник, 6 августа, ранним утром на священное место прибили паломники, которые увидели на монументе синие глаза, кошачий нос и усы прямо на месте лица статуи. Отметим, что на скульптуре исходное лицо потерлось из-за времени. Ниже нарисованного образа кота была оставлена подпись – «Kiss». Всем сразу стало ясно, что поклонник просто-напросто пытался имитировать образ ударника рок-группы Эрика Сингера.

????IMPORTANTE, DIFUSI?N POR FAVOR

La Catedral de Santiago es Patrimonio de la Humanidad. Nos pertenece a todos. Estas pintadas, adem?s de una falta absoluta de respeto o civismo, son DELITO.

Ay?danos a encontrar al responsable/s.



Si sabes algo: ????091 pic.twitter.com/bIXDVf6JDu — Polic?a Nacional (@policia) August 6, 2018

Вершители правосудия обратились за помощью в соцсеть Twitter, где разместили пост со снимком испорченной достопримечательности. Также полицейские отметили, что Собор Сантьяго – исторический объект, который принадлежит Испании.

Сообщается, что злоумышленникам придется выплатить штраф в размере 150 тыс евро.