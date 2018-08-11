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| | В летевший из Болгарии в Москву самолет ударила молния

В летевший из Болгарии в Москву самолет ударила молния

Сегодня, 12:51

Инцидент произошел 10 августа. После приземления лайнера пилоты попросили техников осмотреть детали борта.

Капитан экипажа самолета Boeing, летевшего из болгарского Бургаса в Москву, перед посадкой предположил, что во время полета в самолет ударила молния. После осмотра на конструкциях нашли характерные следы удара молнии. Так, у лайнера обуглились фрагменты крыла и заклепки. Вскоре самолет будет более внимательно досмотрен, специалисты дадут оценку безопасности его последующей эксплуатации.

В июне прошлого года произошел подобный эпизод, когда молния поразила сразу два самолета, один из которых направлялся в Москву из Астрахани, а другой совершал перелет в российскую столицу из Праги. В июле молния ударила в лайнер Air Moldova, в котором присутствовали 113 человек.


Никита Готский
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