В Ростовской области работнику завода оторвало руку

Все произошло в городе Миллерово. Мужчина серьезно травмировал руку во время очистки аппарата подачи крахмала.

10 августа в городе Миллерово в Ростовской области на заводе работник остался без руки. Потерпевшего доставили в больницу. Сейчас началась проверка по данному происшествию, в результате которой стражи порядка выяснят все обстоятельства случившегося. Говорят, что 41-летнему мужчине почти полностью оторвало кисть руки, а также он потерял много крови пока ехал до больницы.

Если в ходе проверки выяснится, что на предприятии нарушались правила охраны и безопасности труда, то все должностные лица, которые отвечали за безопасность, будут или оштрафованы на сумму до 400 тысяч рублей, либо окажутся в тюрьме на год. Помимо этого, завод могут заставить выплатить моральную компенсацию потерпевшему, но, скорее всего, добиться этого можно будет только через суд.

Анна Котова