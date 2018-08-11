В Новочеркасске молодая мать едва не погибла, провалившись в открытый люк

Инцидент произошел 9 августа около восьми часов вечера в сквере имени Платова.

Молодая жительница Новочеркасска во время прогулки с маленьким сыном не увидела на тротуаре открытый люк, оступилась и чуть не рухнула вниз. Девушка своевременно среагировала и отбросила назад ребенка, после чего схватила руками край пропасти. Мальчик ударился об асфальт и сильно испугался. Прохожие помогли потерпевшей выбраться из ямы, молодая мать вынуждена была обратиться за помощью к медикам и сотрудникам полиции для наказания лиц, оставивших открытым люк.

Ранее в Астрахани маленький мальчик упал в дорожный люк, повредив ногу в результате происшествия. Пробел в дорожном полотне находится во дворе дома на улице Ахмарумова. После инцидента с ребенком в яму угодил автомобиль. Горожане возмущаются и требуют закрыть люк, в который ночью может провалиться кто угодно.

Никита Готский