В Ростовской области агрессивная пенсионерка разгромила детскую площадку

Учиненный пожилой женщиной погром запечатлели на камеру местные жители. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

В Шахтах Ростовской области местная пенсионерка разбивала сооружения на детской площадке. По ее словам, родители не следят за своими отпрысками, которые якобы бегают по улице с ножами. Злобная женщина говорит, что сын одного из свидетелей акта вандализма якобы ранил тесаком ее внука.

Площадку для детей построили сами жильцы дома. Один из строителей принес домой красивые фрагменты в виде детских замков и решил построить с их помощью площадку для детских игр. Родители положительно отреагировали на инициативу мужчины, стремясь, дабы их дети больше времени проводили на улице, а не за компьютером дома.

Вскоре стала известна настоящая причина хулиганской выходки пенсионерки. На месте площадки дочь пожилой женщины ранее ставила свою машину, теперь это оказалось невозможным. Люди говорят, что конфликт можно было решить мирно и перенести место для игр детей в другое место.

Ранее стало известно, что 79-летнюю пенсионерку из Ставрополья осудят за жестокое избиение школьника. Она трижды ударила зонтом ребенка по голове и один раз по лицу.

Никита Готский