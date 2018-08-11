В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Мнения

В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Всего пять дней провела прима-балерина на греческих курортах. Такое быстрое возвращение в «любимый

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Ведущий шоу «Где логика?» жестоко поиздевался над Ольгой Картунковой «Батька и хан зарвались»: Назарбаеву и Лукашенко пророчат судьбу Януковича В Ростовской области агрессивная пенсионерка разгромила детскую площадку «Булки перевесили»: У Ольги Бузовой заметили признаки сколиоза Игорь Николаев плагиатом песни поздравил жену с днём рождения Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом Антропологи: Лень – причина вымирания первых людей
| | Британские преступники сделали с потерпевшим селфи и помочились на него

Британские преступники сделали с потерпевшим селфи и помочились на него

Сегодня, 11:55

Трое из пяти рецидивистов из британского графства Линкольншир получили пожизненное, ещё двое осуждены на 12 и 14 лет. Такую цену они заплатили за жестокое и циничное преступление.

Злоумышленники обманным путём заманили 44-летнего мужчину в дом, где его моментально повалили на пол, связали и стали избивать. В результате жертве нападения сломали рёбра, руку и ногу, а также проломили голову металлической гирей. Причинить одних физических страданий жертве преступникам показалось мало, и они стали мочиться на лежащего без сознания мужчину.

После этого они сделали несколько селфи с потерпевшим, стараясь, чтобы в кадр попала сломанная нога. Вскоре на шум отреагировали соседи и вызвали полицию. Бандитов задержали, а жертва преступления скончался в больнице.


Дмитрий Брокгауз
Новости по теме
В Бразилии девушки рухнули с моста во время селфи
В Бразилии девушки рухнули с моста во время селфи

Три девушки пострадали в Бразилии, пытаясь сделать селфи. В этот момент они находились на мосту через реку в штате Пиауи, о чем рассказали сотрудники The Sun.

Пингвины прославились после селфи в Антарктиде
Пингвины прославились после селфи в Антарктиде

Проживающие в Антарктиде императорские пингвины нашли брошенную ученым камеру и сделали селфи. Кадры с участием птиц появились в Facebook.

В Польше мужчину посадили на 10 лет за жестокое обращение с собакой
В Польше мужчину посадили на 10 лет за жестокое обращение с собакой

В Польше мужчина приговорён к 10 годам лишения свободы за жестокое отношение к собаке. Живодёр будет отбывать срок в США.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости