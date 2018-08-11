Британские преступники сделали с потерпевшим селфи и помочились на него

Трое из пяти рецидивистов из британского графства Линкольншир получили пожизненное, ещё двое осуждены на 12 и 14 лет. Такую цену они заплатили за жестокое и циничное преступление.

Злоумышленники обманным путём заманили 44-летнего мужчину в дом, где его моментально повалили на пол, связали и стали избивать. В результате жертве нападения сломали рёбра, руку и ногу, а также проломили голову металлической гирей. Причинить одних физических страданий жертве преступникам показалось мало, и они стали мочиться на лежащего без сознания мужчину.

После этого они сделали несколько селфи с потерпевшим, стараясь, чтобы в кадр попала сломанная нога. Вскоре на шум отреагировали соседи и вызвали полицию. Бандитов задержали, а жертва преступления скончался в больнице.

Дмитрий Брокгауз