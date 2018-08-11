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| | В США из аэропорта Сиэтла угнали и разбили лайнер

В США из аэропорта Сиэтла угнали и разбили лайнер

Сегодня, 09:58

Предположительно, на борту самолета не было пассажиров. Управлял воздушным лайнером 29-летний парень.

 

Недалеко от Сиэтла в США потерпел крушение лайнер, угнанный из аэропорта города. Стражи порядка предполагают, что людей на лайнере не было, а несанкционированный взлет произвел молодой человек. Сотрудники береговой охраны сообщили, что самолет был украден из воздушной гавани Сиэтл/Такома. В погоню за нарушителем отправили истребители F-15, пилоты которых и сообщили о крушении. На место падения выехали спасатели. Аэропорт отменил рейсы, но через время работа возобновилась.

Служители закона говорят, что кража самолета никак не связана с терроризмом. Диспетчеры воздушной гавани пытались поговорить с преступником, в результате чего удалось отвести лайнер подальше от города. Пока нет информации о личности угонщика, но предположительно это работник гавани.


Анна Котова
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