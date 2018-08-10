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| | Блогеров из России с помощью оружия выгнали из отеля в Тунисе

Блогеров из России с помощью оружия выгнали из отеля в Тунисе

Сегодня, 19:51

Туристам угрожали боевым оружием, у них отобрали мобильные телефоны. Детали скандала на популярном курорте выясняются.

Блогер-путешественница из РФ Алена Погребняк опубликовала на YouTube ролик «Ужасная история про Тунис». Туристка прилетела в Тунис вместе с подругами и другом, где купались в море и наслаждались экскурсиями. Им попался гид, который в один момент стал приставать к девушкам, после чего те решили отдаляться от настойчивого человека. С ними познакомился французский отдыхающий, путешествующий с сыном, но далее ситуация только стала хуже.

Агрессивный гид «принудил» руководство отеля, где жили туристы из России, перебраться из пятизвездочного номера в трехзвездочный и стал требовать от них плату за проживание в размере 700 долларов. Не остановившись на этом, араб вывел их французского знакомого на улицу, где стал угрожать оружием, требуя немедленно уезжать.

Администрация отеля утверждает обратное. По ее словам, им предложили заселить группу блогеров в гостиницу, на что те ответили согласием. Также к ним обратился француз, не входивший в группу, который просил свободный номер, но в отеле остались только комнаты люкс за 700 долларов за ночь. Руководство сообщает, что в этот момент туристки подошли на ресепшн и на повышенных тонах потребовали вселить француза, у которого даже не было при себе документов. Теперь администрация отеля хочет подать в суд на блогеров и использовать видеозаписи произошедшего как доказательство.


Никита Готский
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