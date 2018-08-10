Медуза убила семилетнюю чемпионку по плаванию

На Филиппинах в результате нападения опасной кубомедузы скончалась семилетняя чемпионка по плаванию.

Малышка Гайа Тримарки ныряла, собирая морские ракушки. По славам матери, на её дочку напала опасная медуза, её заметили плавающие на лодке недалеко местные рыбаки. Девочка кричала и звала на помощь. Её вытащили из воды в лодку, доставили на берег, но спасателей на пляже не оказалось.

Гайу доставили в ближайшую местную лечебницу, в которой врачи диагностировали сильную аллергическую реакцию. К сожалению, спасти девочку не удалось. Отец девочки – итальянец, мать – филиппинка. Девочка не раз показывала отличные достижения в спортивном плавании в своей возрастной группе.

Кубомедузы – небольшая группа медуз, включающая в себя 20 видов. Представители данного вида легко изменяют направление движения и очень быстро плавают. Их «укусы» очень опасны для человека. Ежегодно от нападения этих существ умирают десятки людей.

Святослав