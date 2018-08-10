Росиянку в США могут посадить на 80 лет за кражу детей

Богдану Осипову, 37-ленюю жительницу США, штата Канзас обвиняют в похищении двух детей.

Женщина имеет двойное гражданство. С 2003 года жила в США, вышла замуж, родила ребёнка. Спустя время развелась, вступила в новый брак и снова родила. Будучи беременной третьим ребёнком начала ссорится с мужем, в итоге в 2014 году пара развелась.

Суд постановил, что дети должны остаться с мужем, но женщина была с этим не согласна. Она сбежала в Москву, забрав детей. В США была объявлена в розыск. Российский суд принял сторону Богданы, разрешив детям жить с ней. И казалось бы, всё наладилось, однако женщина зачем-то в 2017 году прилетела в США, где её арестовали прямо в аэропорту. Её обвиняют в вымогательстве и похищении детей. Женщине грозит около 80 лет заключения строгого режима или штраф в 1.25 миллиона долларов.

Святослав