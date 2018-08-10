Обошлось без жертв: В Сеуле кот-поджигатель попытался продолжить дело сородичей-убийц

Пожар вспыхнул в одном из многоквартирных домов столицы Южной Кореи из-за того, что домашний питомец включил микроволновку. Спасателям удалось ликвидировать возгорание через 23 минуты.

История знает много домашних питомцев с действительно криминальным прошлым, среди них есть и милые пушистики, которые получили в Сети прозвище «коты-убийцы». Одним из самых известных из них является Банди Кэт. Он «орудовал» в США в 80-е годы. Милого котенка будущая хозяйка нашла на помойке и приютила, но вскоре ее обнаружили мертвой в своем доме. Что же случилось там на самом деле, никто не знает. Агрессивным нравом также прославился Кити-безумец из Ливерпуля, но он вполне «исправился» после кастрации. Блохвиль из Сандерленд никого не калечил, но любой с ним столкнувшийся мог заразиться блохами. Пушок из Свердловска любил включать газ в квартире хозяина без его ведома. И к этой компании недавно едва не присоединился кот-поджигатель из Сеула: он «попытался» продолжить дело сородичей-убийц, но обошлось без человеческих жертв.

Местные СМИ проинформировали, что в четверг около 02:50 в квартире-студии в районе Сонпа-гу в Сеуле вспыхнул пожар. По предварительной версии, причиной тому стал кот-поджигатель, а точнее то, что он включил микроволновку. Хозяин в это время был в отъезде. К счастью, пожарникам удалось эвакуировать всех 22 человек, находившихся в здании, и ликвидировать возгорание за 23 минуты. Никто не пострадал, кроме самого поджигателя: кот скончался от удушья. Ущерб от пожара составил 1,4 миллиона вон (около 12,4 тысяч долларов).

Виктория Озерова