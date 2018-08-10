В Твери сотрудники скорой отказались госпитализировать женщину с инсультом

Скорая помощь в Твери три дня игнорировала пациентку, которой позже поставили диагноз - инсульт.

Житель пригородной деревни Черногубово вызвал скорую для своей супруги, которая плохо себя чувствовала. Медики отказались приезжать, объяснив плохое самочувствие женщины плохой погодой и скачками атмосферного давления, посоветовали выпить валерьянки и поспать. На следующий день женщине стало гораздо хуже. Давление поднялось до 180\120, появилась жуткая боль в голове, температура. Скорая всё равно не хотела приезжать, советуя звонить в ЦРБ. Муж вступился в спор, в итоге скорая через 40 минут всё-таки прибыла, сделала укол магнезии и посоветовала обратиться к терапевту.

На утро следующего дня женщине стало совсем плохо, она не могла даже встать с кровати. Муж вызвал скорую, ждали её 3 часа, после чего выяснилось, что их вызов просто перенаправляли постоянно с одной больницы в другую. Муж не выдержал и принял меры. Он сам повез супругу на приём, однако на двери висело объявление «врача нет, приёма нет, все вопросы – в ЦРБ». Позвонив в ЦРБ ответов на свои вопросы он не получил, и боясь, что и там откажут в помощи, поехал в областную клинику. Там пациентку сразу же госпитализировали и выявили инсульт.

В следственном комитете заявили, что по этому инциденту ведётся проверка и будет возбуждено уголовное дело. Состояние пациентки врачи всё ещё расценивают как тяжёлое.

Святослав