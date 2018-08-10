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| | Google Earth раскрыл тайну секретной китайской авиабазы в пустыне Гоби

Google Earth раскрыл тайну секретной китайской авиабазы в пустыне Гоби

Сегодня, 16:22

Снимки со спутника раскрыли правду о таинственных сооружениях.

Картографический сервис Google Earth помог пользователям раскрыть тайну определённого региона в пустыне Гоби, где по-видимому расположена какая-то секретная китайская авиабаза. На видеохостинге YouTube появился видеоролик, на котором запечатлены странные сооружения, которые не отмечены ни на одной из карт, находящихся в свободном доступе. Автор видеоролика заявил, что таинственная база располагается в самом центре пустыни в наиболее недоступном месте, что может быть обусловлено её стратегическим преимуществом при базировании различных юнитов, включая засекреченные образцы авиационной техники. Благодаря Google Earth удалось раскрыть тайну данного места, так как приближение изображения с помощью мощнейшей оптики, установленной на спутниках, позволило разглядеть явные взлётные полосы, что означает размещение на авиабазе самолётов КНР.

Непонятным остаётся присутствие различных построек в форме знака бесконечности, которые разбросаны в хаотичном порядке по всей территории военного объекта. Автор, опубликовавший видео, заявил о том, что ни в одном из открытых источников не указывается информация о данной базе, так как она, судя по всему, строго засекречена.


Александр Вест
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