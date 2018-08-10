В Ростове экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки

Согласно предварительным данным, у 53-летней женщины возник инфаркт. Самолет летел из Москвы в Симферополь.

Ночью в пятницу в Ростове экстренно сел самолет в связи со смертью пассажирки. Сотрудники СК по региону осмотрели место трагического происшествия и тело умершей женщины. Внешних признаков насильственной смерти нет, точную причину ее кончины установят медики.

Два дня назад в Ростове срочно приземлился самолет из Симферополя в Санкт-Петербург. На борту у пассажирки начались роды, здоровью ее и малыша угроз нет.

Ранее летевший из Эрфурта в Анталью самолет срочно сел в Софии из-за драки в салоне. Пьяные пассажиры стали выяснять отношения во время полета над Балканами и экипаж решил приземлиться в болгарской столице.

Никита Готский