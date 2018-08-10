Во Вьетнаме обнаружили неизвестное существо

Гуляющий по южному пляжу Вьетнама человек обнаружил странное существо с большим количеством щупалец. Проявив храбрость мужчина отнёс находку домой.

Ошеломлённый своей находкой Ду Нам Ду не уверен даже животное это или растение. Его соседи испугались и просили его вернуть это туда, откуда принёс. «Не знаю что это, но оно страшное, не хочу находится рядом с этим», - прокомментировала соседка мужчины Ким Тхо.

Произошло это 29 июля. Находка напоминает какое-то инопланетное существо с большим количеством щупалец, из которых растут щупальца поменьше. Вьетнамец снял свою находку на видео. Эксперты, посмотревшие его, не смогли определить, к какому виду морских организмов отнести существо. Предположительно, это ранее неизвестный вид водорослей, а движение можно объяснить долгим пребыванием их на воздухе.

Святослав