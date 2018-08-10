«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Мнения

«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Балерине посоветовали нарастить ресницы, чтобы лицо выглядело более женственным.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Из нее только кумыс пить: Колонку Galaxy Home высмеяли из-за нелепой формы Обошлось без жертв: В Сеуле кот-поджигатель попытался продолжить дело сородичей-убийц Фермеры из Бразилии вырастили «человеческую ногу» из картофеля «Ведет себя как баба»: Успенская высказалась об обиженном Киркорове Google Earth раскрыл тайну секретной китайской авиабазы в пустыне Гоби Помогавший онкобольной Фриске «Русфонд» опять обманули Бузова споет на корпоративе «Кировспецмонтажа» В Ростове экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки Отвалившийся кусок скалы унёс жизнь 9-летней туристки Его любили все без исключения: Александр Калягин трогательно высказался о скончавшемся Брусникине Пенис мужчины отвалился и сгнил после отказа от медпомощи Аналитик: Война между Россией и США начнётся в начале октября
| | Отвалившийся кусок скалы унёс жизнь 9-летней туристки

Отвалившийся кусок скалы унёс жизнь 9-летней туристки

Сегодня, 15:54

Врачи безуспешно пытались реанимировать ребёнка.

В минувший четверг в Норт-Йоркшире случилась настоящая трагедия, в которой отвалившийся кусок скалы унёс жизнь 9-летней туристки по имени Хэрриет Эмили Никола Фостер. В село Стайтес девочка прибыла со своей семьёй, чтобы полюбоваться живописными пейзажами дикой природы в скалистой местности. Мать Хэрриет заявила, что они проходили мимо скалы по водоёму, который заполнялся лишь во время приливов, когда её дочь что-то сильно стукнуло по голове. Как выяснилось, случайно отвалившийся камень сверху упал прямо на голову малышки, причинив фатальный ущерб. Все члены семьи Фостер описывали усопшую как свет в их жизни, из-за чего скорбь охватила всех её родственников.

Вскоре к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи и даже спасательная команда на вертолёте, однако, усилий парамедиков оказалось недостаточно, чтобы вернуть девочку к жизни, так как она получила слишком тяжёлые травмы головного мозга.


Александр Вест
Новости по теме
Турист из России упал со скалы в Таиланде во время селфи
Турист из России упал со скалы в Таиланде во время селфи

Российский отдыхающий упал со скалы в Таиланде, пытаясь сделать фотографию. Об этом пишет местная пресса.

Фотомодель Кейт Аптон смыло со скалы во время съемок
Фотомодель Кейт Аптон смыло со скалы во время съемок

Молодую фотомодель Кейт Аптон во время съёмки на острове Аруба в Карибском море чуть не постигла печальная участь - её смыло волной со скалы.

Марсоход Curiosity столкнулся с серьезной проблемой
Марсоход Curiosity столкнулся с серьезной проблемой

 Аппарат приступил к выполнению своей основной задачи – сбору грунта на Марсе, но натолкнулся на странные скалы, которые он просто не может пробурить.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости