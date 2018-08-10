Врачи безуспешно пытались реанимировать ребёнка.

В минувший четверг в Норт-Йоркшире случилась настоящая трагедия, в которой отвалившийся кусок скалы унёс жизнь 9-летней туристки по имени Хэрриет Эмили Никола Фостер. В село Стайтес девочка прибыла со своей семьёй, чтобы полюбоваться живописными пейзажами дикой природы в скалистой местности. Мать Хэрриет заявила, что они проходили мимо скалы по водоёму, который заполнялся лишь во время приливов, когда её дочь что-то сильно стукнуло по голове. Как выяснилось, случайно отвалившийся камень сверху упал прямо на голову малышки, причинив фатальный ущерб. Все члены семьи Фостер описывали усопшую как свет в их жизни, из-за чего скорбь охватила всех её родственников.

Вскоре к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи и даже спасательная команда на вертолёте, однако, усилий парамедиков оказалось недостаточно, чтобы вернуть девочку к жизни, так как она получила слишком тяжёлые травмы головного мозга.

Александр Вест