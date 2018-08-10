Пенис мужчины отвалился и сгнил после отказа от медпомощи

Пациент попросту игнорировал симптомы болезни.

Престарелый мужчина из Индии намеренно отказывался от медпомощи, живя с постепенно распространяющейся язвой, которая появилась на его мужском достоинстве. В течение 12 месяцев 82-летний гражданин игнорировал явные симптомы серьёзной болезни, из-за чего его пенис попросту отвалился и сгнил. В больницу мужчина решил обратиться лишь после того, как его пенис покрылся язвами, а рядом с ним появилось странное образование. Докторам пришлось выкачать весь гной из образовавшейся рядом с мошонкой опухолью, отправив индийца домой с необходимыми антибиотиками. Однако, после этого состояние пенсионера лишь ухудшилось.

В госпитале выяснилось, что мужчина всё это время болел сквамозной карценомой, являющейся разновидностью рака кожи. После того, как доктора установили ему специальный катетер, чтобы он мог ходить в туалет, престарелый пациент умер через 15 дней, не выдержав последствий запущенной болезни.

Александр Вест