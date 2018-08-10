«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Мнения

«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Балерине посоветовали нарастить ресницы, чтобы лицо выглядело более женственным.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Обошлось без жертв: В Сеуле кот-поджигатель попытался продолжить дело сородичей-убийц Фермеры из Бразилии вырастили «человеческую ногу» из картофеля «Ведет себя как баба»: Успенская высказалась об обиженном Киркорове Google Earth раскрыл тайну секретной китайской авиабазы в пустыне Гоби Помогавший онкобольной Фриске «Русфонд» опять обманули Бузова споет на корпоративе «Кировспецмонтажа» В Ростове экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки Отвалившийся кусок скалы унёс жизнь 9-летней туристки Его любили все без исключения: Александр Калягин трогательно высказался о скончавшемся Брусникине Пенис мужчины отвалился и сгнил после отказа от медпомощи Аналитик: Война между Россией и США начнётся в начале октября Родительница Тимати жестко поставила на место Решетову
| | В Москве бездомный пытался изнасиловать управляющую магазином

В Москве бездомный пытался изнасиловать управляющую магазином

Сегодня, 15:59

Ночью 9 августа нелегальный эмигрант из Узбекистана без определённого места жительства совершил нападение на 21-летнюю девушку.

В Москве на улице Рогожский Вал 28-летний мужчина напал на управляющую мясным магазином. Со слов девушки, злоумышленник угрожал ей шприцем с неведомым содержимым, сорвал с неё одежду и пытался совершить насильственный половой акт. К счастью, потерпевшей удалось вырваться из крепких рук насильника, выбежать на улицу, прикрыв наготу пакетом, закрыть преступника в магазине и вызвать полицию, забежав в соседний магазин. Отряд полиции прибыл быстро, задержал преступника, всецело уличив в совершённом преступлении. На него заведено уголовное дело.


Святослав
Новости по теме
60-летнюю пенсионерку в Петербурге изнасиловал бездомный
60-летнюю пенсионерку в Петербурге изнасиловал бездомный

В Санкт-Петербурге уголовное дело завели на мужчину, не имеющего определённого места жительства, который изнасиловал престарелую горожанку. Об изнасиловании…

Московская жертва нападения таксиста Uber жалуется на давление со стороны полиции
Московская жертва нападения таксиста Uber жалуется на давление со стороны полиции

 25 июня в девять часов вечера в Москве таксист Uber пытался изнасиловать пассажирку, которой оказалась журналистка Анна Брэйн. Водитель избил девушку, а на…

В аэропорту «Внуково» мужчина напал на девушку и поколотил журналом
В аэропорту «Внуково» мужчина напал на девушку и поколотил журналом

В одном из терминалов международного аэропорта «Внуково» агрессивный пассажир напал на 23-летнюю девушку и поколотил журналом.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости