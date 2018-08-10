В Москве бездомный пытался изнасиловать управляющую магазином

Ночью 9 августа нелегальный эмигрант из Узбекистана без определённого места жительства совершил нападение на 21-летнюю девушку.

В Москве на улице Рогожский Вал 28-летний мужчина напал на управляющую мясным магазином. Со слов девушки, злоумышленник угрожал ей шприцем с неведомым содержимым, сорвал с неё одежду и пытался совершить насильственный половой акт. К счастью, потерпевшей удалось вырваться из крепких рук насильника, выбежать на улицу, прикрыв наготу пакетом, закрыть преступника в магазине и вызвать полицию, забежав в соседний магазин. Отряд полиции прибыл быстро, задержал преступника, всецело уличив в совершённом преступлении. На него заведено уголовное дело.

Святослав