«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Мнения

«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Балерине посоветовали нарастить ресницы, чтобы лицо выглядело более женственным.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Из нее только кумыс пить: Колонку Galaxy Home высмеяли из-за нелепой формы Обошлось без жертв: В Сеуле кот-поджигатель попытался продолжить дело сородичей-убийц Фермеры из Бразилии вырастили «человеческую ногу» из картофеля «Ведет себя как баба»: Успенская высказалась об обиженном Киркорове Google Earth раскрыл тайну секретной китайской авиабазы в пустыне Гоби Помогавший онкобольной Фриске «Русфонд» опять обманули Бузова споет на корпоративе «Кировспецмонтажа» В Ростове экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки Отвалившийся кусок скалы унёс жизнь 9-летней туристки Его любили все без исключения: Александр Калягин трогательно высказался о скончавшемся Брусникине Пенис мужчины отвалился и сгнил после отказа от медпомощи Аналитик: Война между Россией и США начнётся в начале октября
| | В американском штате Теннеси впервые за девять лет казнили преступника

В американском штате Теннеси впервые за девять лет казнили преступника

Сегодня, 15:22

Правоохранители ввели смертельную дозу препарата 59-летнему Билли Рэю Айрику в американском штате Теннеси. Мужчину признали виновным в изнасиловании и убийстве ребенка.

Преступник поиздевался над малышом в 1985 году. Он находился за решеткой в колонии Нэшвилла. Педофил просил судей смягчить приговор, прибегая к различным уловкам, чтобы избежать печальной участи. Решение о лишении жизни преступника приняли за несколько часов до введения смертельной инъекции. В штате Теннеси впервые за девять лет казнили человека. Предыдущий раз это произошло в 2009 году. Тогда к гибели приговорили Сесила Джонсона. Гражданин убил трех человек во время совершения кражи в магазине.

В Теннеси казнили 133 преступника с 1916 года. В некоторых штатах США смертельный приговор применяется по отношению злоумышленникам, которые убили людей при отягчающих обстоятельствах. 1 августа глава Турции Реджеп Эрдоган обещал возродить смертную казнь, если эту идею поддержат в парламенте.


Домбровский Сергей
Новости по теме
В США казнили старейшего приговоренного к смерти преступника
В США казнили старейшего приговоренного к смерти преступника

83-летний Уолтер Муди до вчерашнего дня являлся самым старым преступником, приговоренным к высшей мере наказания. Как сообщается, 20 апреля ввели смертельную…

В США казнили маньяка-убийцу женщин по прозвищу «чулочный душитель»
В США казнили маньяка-убийцу женщин по прозвищу «чулочный душитель»

В американском штате Джорджия казнили серийного убийцу женщин по прозвищу «чулочный душитель». О последнем вечере маньяка Карлтона Гэри рассказали журналисты…

В Белоруссии казнили еще одного преступника, приговоренного к смертной казни
В Белоруссии казнили еще одного преступника, приговоренного к смертной казни

ЕС обратился к правительству Белоруссии с прошением отменить в стране смертную казнь заключенных.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости