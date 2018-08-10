В американском штате Теннеси впервые за девять лет казнили преступника

Правоохранители ввели смертельную дозу препарата 59-летнему Билли Рэю Айрику в американском штате Теннеси. Мужчину признали виновным в изнасиловании и убийстве ребенка.

Преступник поиздевался над малышом в 1985 году. Он находился за решеткой в колонии Нэшвилла. Педофил просил судей смягчить приговор, прибегая к различным уловкам, чтобы избежать печальной участи. Решение о лишении жизни преступника приняли за несколько часов до введения смертельной инъекции. В штате Теннеси впервые за девять лет казнили человека. Предыдущий раз это произошло в 2009 году. Тогда к гибели приговорили Сесила Джонсона. Гражданин убил трех человек во время совершения кражи в магазине.

В Теннеси казнили 133 преступника с 1916 года. В некоторых штатах США смертельный приговор применяется по отношению злоумышленникам, которые убили людей при отягчающих обстоятельствах. 1 августа глава Турции Реджеп Эрдоган обещал возродить смертную казнь, если эту идею поддержат в парламенте.

Домбровский Сергей