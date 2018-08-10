Мать с 4-летней дочерью попала в тюрьму в Дубае из-за выпитого в самолёте вина

Услуги адвоката стоили женщине более 38 тысяч долларов.

В Дубае женщина по имени Елли Холман со своей 4-летней дочерью попала в тюрьму из-за выпитого бокала вина в самолёте. Британка из графства Кент направлялась в ОАЭ из лондонского аэропорта, а по прибытию в Дубай сотрудник иммиграционного контроля заявил Холман, что её виза, которая осталась активной после её прошлого путешествия, была действительна лишь на один полёт. В аэропорту британке сказали немедленно покинуть страну, направившись обратно в Великобританию. Однако из-за того, что 4-летняя малышка Биби была измотана, Елли Холман стала умолять и упрашивать продлить ей визу, чтобы ей не пришлось возвращаться домой. Сотрудник иммиграционного контроля, устав от уговоров женщины, спросил, употребляла ли она алкоголь, и Холман пришлось признаться, что во время полёта она употребила бокал вина, предоставленный бортпроводником авиакомпании Emirates.

В ответ Елли сообщили, что одержимое состояние из-за употребления алкоголя является преступлением в ОАЭ. Британка начала снимать на видео разъярённого сотрудника аэропорта, однако, сразу же её окружили полицейские и заключили под стражу. Как выяснилось, снимать на камеру мобильного телефона сотрудников аэропорта в ОАЭ также является преступлением, поэтому британка лишилась своего смартфона и паспорта. Партнёр Елли Холман забрал Биби в Великобританию, а самой британке предстоит провести в Эмиратах минимум год, пока будет решаться её дальнейшая судьба в судебных разбирательствах, на что ей уже пришлось потратить более 38 тысяч долларов.

Александр Вест